Bild © picture-alliance/dpa

Unter den verletzten Polizisten der Krawalle in Hamburg sind auch Beamte aus Hessen. Die Zahl liege im "unteren zweistelligen Bereich", teilte das Innenministerium mit. Innenminister Beuth verurteilte die Ausschreitungen rund um den G20-Gipfel.

Bei den schweren Krawallen rund um den G20-Gipfel in Hamburg sind in der Nacht zum Samstag auch mehrere Polizisten aus Hessen verletzt worden. Die Zahl liege im unteren zweistelligen Bereich, sagte ein Sprecher des Innenministeriums. Die Verletzungen seien aber nicht so schwer, dass die Polizisten dienstunfähig seien. In der Nacht davor waren keine Beamte aus Hessen bei dem Einsatz verletzt worden.

Bei den Krawallen seien auch Polizeifahrzeuge beschädigt worden, sie könnten aber weiterhin eingesetzt werden, teilte der Sprecher weiter mit. Ein hessisches Polizeifahrzeug war es auch, auf das am Freitagmittag eine Frau geklettert war, bevor hessische Polizisten sie mit Reizgas besprühten und die Frau herunter holten. Das zeigen Fotos der Aktion, die vielfach geteilt und verbreitet wurden.

Rund um das Treffen von Vertretern aus 19 Ländern sowie der EU in Hamburg gibt es seit Tagen schwere Ausschreitungen in vielen Teilen der Stadt. Insgesamt wurden nach Angaben der Hamburger Polizei bis Samstagmorgen 213 Polizisten bei Einsätzen rund um den G20-Gipfel verletzt.

Auf Bitten Hamburgs hatte Hessen zu den schon entsandten mehr als 1.000 hessischen Beamten am Freitag noch eine weitere Hundertschaft auf den Weg in die Hansestadt geschickt.

Innenminister Peter Beuth (CDU) verurteilte dabei die Krawalle scharf: "Ich bedauere es sehr, dass Chaoten das Versammlungsrecht missbrauchen, um zu randalieren, Fahrzeuge in Brand zu stecken und Polizisten anzugreifen." Diese "blinde und menschenverachtende Zerstörungswut" sei nicht zu tolerieren. Zugleich rief er friedliche Demonstranten auf, sich nicht "von Gewalttätern instrumentalisieren" zu lassen.