An einem Laster haben auf der A67 bei Gernsheim mehrere Reifen in Flammen gestanden. Die Bergung des Fahrzeugs gestaltet sich schwierig, am Abend folgt die nächste Vollsperrung.

Die Zufahrt der Anschlusstelle Gernsheim in Richtung Darmstadt, auf der der Schwertransport steht, konnte am Morgen wieder für den Verkehr freigegeben werden. Aus Sicherheitsgründen ist laut Hessen Mobil aber auf der Autobahn noch ein Fahrstreifen gesperrt.

Am Auflieger des Lasters standen in der Nacht an der Fahrerseite drei Reifen in Flammen, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde niemand. Die Autobahn musste für die Löscharbeiten von etwa 1.40 Uhr bis 3.30 Uhr von Gernsheim (Groß-Gerau) in Richtung Norden gesperrt werden.

Nächste Vollsperrung am Abend

Die Bergung des Schwertransports wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Die etwa 80 Tonnen schwere Ladung, eine Maschine zum Brechen von Steinen, musste zunächst mit Spezialgerät auf einen anderen Tieflader umgeladen werden.

Der Aufbau eines Mobilkranes sei auf der Autobahn nötig, wie Hessen Mobil mitteilte. Hierfür sei eine Vollsperrung erforderlich. Die A67 sollte demnach zur Bergung des Schwertransports ab 21 Uhr für rund sechs Stunden in Richtung Darmstadt voll gesperrt werden. Zum Berufsverkehr am Mittwochmorgen soll die Autobahn wieder frei sein.

Bei dem Brand wurde offenbar auch die Fahrbahn beschädigt. Zur Schadenshöhe konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Auch ist noch unklar, warum das Feuer ausgebrochen ist.

Sendung: hr1, 15.08.2017, 11 Uhr