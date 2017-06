zum Artikel Wieder Pfingstausschreitungen in Bad Soden : Jugendliche bewerfen Polizisten mit Steinen

Bad Soden am Taunus: Polizisten sind am Rande eines Weinfestes in Bad Soden am Taunus von Jugendlichen mit Flaschen und Steinen beworfen worden. Es waren nicht die ersten Pfingstkrawalle in der Stadt. [mehr]