Erst leuchtete am Armaturenbrett ein Warnlämpchen, dann ging der Wagen auch schon in Flammen auf: Die beiden Insassen eines Autos hatten auf der A7 bei Bad Hersfeld Glück im Unglück.

Als die beiden Männer am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr mit dem Wagen auf die A7 auffahren wollten, bemerkte der Fahrer nach Polizeiangaben eine Warnleuchte. Am Ende des Beschleunigungsstreifens der Auffahrt Bad Hersfeld-West habe der 32-Jährige den Pkw an einen Flutgraben gesteuert, dann seien schon Flammen aus dem Motorraum geschlagen.

Die beiden Insassen konnten sich noch unverletzt aus dem Auto retten, ehe es vollständig ausbrannte. Die herbeigerufene Feuerwehr löschte die Flammen. An dem Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden in unbekannter Höhe.

Auffahrt zeitweise gesperrt

Der Verkehr auf der A7 wurde während der rund eine Stunde dauernden Lösch- und Aufräumarbeiten nicht eingeschränkt. Die Autobahnauffahrt in nördlicher Richtung war allerdings zwischenzeitlich blockiert. Als Ursache des Brandes vermutet die Polizei einen technischen Defekt.