Park+Ride? Nein, ein peinlicher Irrtum: Ein Auto ist in Frankfurt auf die Treppe einer U-Bahn-Station gefahren. Das Ausparken übernahm die Feuerwehr.

Der 64 Jahre alte Fahrer des Wagens fuhr laut Polizei versehentlich in den U-Bahn-Abgang in der Frankfurter Innenstadt. Der Berliner wollte gegen 15 Uhr am Freitag zu einem Hotel am Eschenheimer Tor. Er entschied spontan, seine Koffer nicht vor dem Eingang auszuladen. Stattdessen wollte er in die Tiefgarage. Als er den U-Bahn-Abgang sah, vermutete er, dies sei die Garage.

Sonne blendete den Fahrer

Die Sonne blendete ihn kurz, er fuhr hinein - und schon hing er mit dem Auto auf der Treppe fest. "Er hat es erst bemerkt, als er die ersten Stufen mit der Vorderachse runtergerumpelt ist ", sagte ein Sprecher der Feuerwehr. "Wir den Wagen mit einer Seilwinde rausgezogen, nachdem wir die Vorderachse etwas angehoben hatten, damit sie nicht an den Treppenstufen hängen bleibt", sagte der Sprecher. Dies sei relativ problemlos gewesen.

Keine Verletzten

Der Verkehr wurde durch die vielen Feuerwehrfahrzeuge beeinträchtigt. Laut Polizei kam niemand zu Schaden. Auch das Auto sehe unversehrt aus.

Die Station Eschenheimer Tor liegt in der Innenstadt. Sie wird von den Linien U1, U2, U3 und U8 bedient.