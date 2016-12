Eine Familie mit drei Kindern hat sich mit ihrem Wagen auf der A5 überschlagen. Die fünf Insassen konnten sich verletzt aus dem Auto retten, bevor es in Flammen aufging.

Das Fahrzeug habe am späten Montagabend gegen 22.10 Uhr einen Reifenplatzer erlitten und sich in der Folge überschlagen, teilte die Polizei mit. Es kam auf der Fahrbahn zum Liegen und ging kurz darauf in Flammen auf. Die Insassen, eine Schweizer Familie mit drei Kindern im Alter zwischen 7 und 14 Jahren, konnten sich zuvor aus dem Wrack retten.

Die Eltern wurden bei dem Unfall nahe Weiterstadt (Darmstadt-Dieburg) schwer verletzt, ihre Kinder erlitten nach Angaben der Polizei leichte Verletzungen. Alle kamen zur Behandlung in ein Frankfurter Krankenhaus.

Die Autobahn wurde rund eine Stunde in Fahrtrichtung Darmstadt voll gesperrt. Danach floss der Verkehr eingeschränkt, es kam zu Staus, ehe die Sperrung gegen kurz nach 1 Uhr aufgehoben wurde. Zur Höhe des Sachschadens wurden keine Angaben gemacht.