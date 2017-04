Mit ihrem 14 Monate alten Kleinkind im Auto ist eine Frau am Montagabend im mittelhessischen Breitscheid verunglückt. Der Wagen überschlug sich mehrfach. Ein Hubschrauber brachte Mutter und Kind in eine Klinik.

Auf einer Landstraße nahe dem Breitscheider Ortsteil Rabenscheid (Lahn-Dill) hat eine 36 Jahre alte Fahrerin am Montagabend in einer Kurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Das Auto, in dem sich nach Angaben der Polizei auch das 14 Monate alte Kind der Frau befand, überschlug sich mehrfach und landete im Straßengraben.

Die im nahegelegenen rheinland-pfälzischen Rennerod wohnende Frau und das Kleinkind wurden mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Über mögliche Verletzungen lagen am späten Abend keine gesicherten Erkenntnisse vor. Die Frau habe in jedem Fall schwere Prellungen erlitten. Alles weitere müsse die Untersuchung in der Klinik zeigen, sagte ein Polizeisprecher zu hessenschau.de.

Am Auto entstand Totalschaden. Die Unfallursache ist unbekannt. Ein anderes Fahrzeug war nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei nicht beteiligt.