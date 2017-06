In diesem Auto erlitten ein Mann und seine Tochter am Sonntagabend schwere Verletzungen.

Auf der A5 bei Bensheim sind am Sonntagabend ein Mann und seine vier Jahre alte Tochter bei einem Unfall schwer verletzt worden. Das Auto schleuderte über die komplette Fahrbahn und überschlug sich mehrfach.

Ein schwerer Autounfall ereignete sich am frühen Sonntagabend auf der A5 in Richtung Süden, bei dem ein 28-Jähriger und seine vier Jahre alte Tochter schwer verletzt wurden. Die Polizei teilte mit, dass der Mann gegen 19.30 Uhr in Höhe Bensheim (Bergstraße) mit seinem Fahrzeug links an die Mittelleitplanke stieß.

Anschließend schleuderte der Wagen nach rechts über beide Fahrspuren, bis in die Zufahrt des Parkplatzes "Scheidweg". Dort krachte das Auto erneut gegen die Leitplanke, wurde in die Luft katapultiert und überschlug sich mehrfach.

Mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus

Der Mann und seine Tochter wurden schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die Feuerwehr beseitigte den auslaufenden Kraftstoff. Die A5 war zwischen 19.45 Uhr und 20.30 Uhr in Richtung Süden voll gesperrt.

Warum der Mann zu Beginn gegen die Mittelleitplanke stieß, ist noch unklar. Ein Polizeisprecher teilte mit, derzeit sei auszuschließen, dass ein weiteres Fahrzeug beteiligt war.

Sendung: hr-iNFO, 4. Juni 2017, 21.30 Uhr