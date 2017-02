Ein Autofahrer ist in Kelkheim ums Leben gekommen. Sein Wagen war plötzlich von der Straße abgekommen und auf dem Fußweg einer Unterführung gelandet.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei kam bei dem Unfall am Sonntagmittag ein 53-Jähriger in einem Gewerbegebiet in Kelkheim (Main-Taunus) mit seinem Wagen plötzlich nach links von der Fahrbahn ab. Das Auto überquerte die Gegenfahrbahn, fuhr über zwei Verkehrsschilder und schleuderte über das Geländer eines Fußwegs in eine Böschung, wie die Beamten mitteilten.

Polizei: Fahrer hatte Herzanfall

Die Polizei geht davon aus, dass der Mann einen Herzanfall hatte. Die Rettungskräfte konnten vor Ort nur noch den Tod des 53-Jährigen feststellen.

Alle Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos. Andere Fahrzeuge oder Personen waren nicht beteiligt. Die Dieselstraße war rund eineinhalb Stunden gesperrt. Der Schaden wird auf 16.000 Euro geschätzt.