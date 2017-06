Bei einem Unfall auf der B54 ist bei Wiesbaden ein Autofahrer ums Leben gekommen. Die Polizei rätselt, warum sein Auto quer auf der Fahrbahn stand.

Das Auto des 33-Jährigen stand am Samstagabend gegen 21.45 Uhr quer zur Fahrtrichtung der Bundesstraße, als ein anderer Wagen auffuhr und frontal gegen die Fahrertür prallte, berichtete die Wiesbadener Polizei am Sonntag. Durch den Aufprall wurde der Mann in seinem Fahrzeug eingeklemmt.

Rettungskräfte befreiten den 33-Jährigen aus dem Wrack. Er erlag dennoch am Unfallort seinen Verletzungen. Die drei Insassen des anderen Wagens wurden ins Krankenhaus gebracht, konnten nach ambulanter Behandlung aber entlassen werden.

Sachverständiger eingeschaltet

Bergungsarbeiten auf der B54 Bild © Feuerwehr Wiesbaden

Unklar ist derzeit noch, warum das Auto des 33-Jährigen quer auf der Bundesstraße stand. Die Polizei prüft, ob der Fahrer eventuell wenden oder aus einem Waldweg auf die B54 einbiegen wollte. Zur Klärung wurde ein Sachverständiger eingeschaltet.

Für die Unfallaufnahme und die Aufräumarbeiten war die Strecke etwa drei Stunden lang gesperrt.

Sendung: hr-iNFO, 25.6.2017, 5.00 Uhr