Tödlicher Unfall im südhessischen Mühltal: Eine Autofahrerin starb, als ihr Wagen mit einem Lkw zusammenstieß. Ihre Beifahrerin schwebt in Lebensgefahr.

Auf der Bundesstraße 426 bei Mühltal im Landkreis Darmstadt-Dieburg ist am Dienstnachmittag eine 42 Jahre alte Autofahrerin aus Frankfurt ums Leben gekommen. Ihre 49 Jahre alte Beifahrerin erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Die Fahrerin des Wagens hatte nach Angaben der Polizei kurz vor dem Südportal des Lohbergtunnels auf die Bundesstraße einbiegen wollen. Dabei erfasste ein herannahender Lkw das Auto.

Die Fahrerin starb noch an der Unfallstelle. Per Rettungshubschrauber kam die Beifahrerin in eine Klinik. Der Fahrer des mit Holzstämmen beladenen Lkw wurde bei der Kollision leicht verletzt. Die Polizei korrigierte am späten Abend das Alter des Mannes von den ursprünglich genannten 52 auf 27 Jahre.

Gutachter eingeschaltet

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft soll ein Gutachter helfen, den genauen Unfallhergang zu klären. Den Lohbergtunnel sperrte die Polizei für die Dauer der Bergungs- und Rettungsarbeiten in beiden Richtungen. Gegen 20.30 Uhr wurde die Sperrung wieder aufgehoben.