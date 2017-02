Der Ausbau des Wiesbadener Kreuzes läuft schon an. Aber auch andere Autobahn-Knotenpunkte im Rhein-Main-Gebiet platzen aus allen Nähten. In einem Interview kündigte Verkehrsminister Al-Wazir gleich mehrere Groß-Baustellen an.

Überlastete Autobahnkreuze und die dazugehörigen Staus machen Pendlern im Rhein-Main-Gebiet das Leben schwer. Und die Verkehrsmengen sollen noch steigen. In den kommenden Jahren sollen 600 Millionen Euro ausgegeben werden, um "sämtliche Autobahnkreuze im Rhein-Gebiet" auszubauen, wie Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) der Frankfurter Neuen Presse sagte.

Die Investitionen sollen den Verkehrsfluss verbessern und zugleich die Verkehrssicherheit erhöhen. Das Verkehrsministerium bestätigte dem hr am Dienstag, dass folgende Ausbauprojekte geplant sind:

Westkreuz Frankfurt mit A5 und A648

Nordwestkreuz Frankfurt mit A5 und A66

Offenbacher Kreuz mit A3, A661 und B3

Darmstädter Kreuz mit A5 und A67

Bad Homburger Kreuz mit A5 und A661

Erste Rodungen und andere Vorarbeiten für den voraussichtlich im Herbst dieses Jahres beginnenden Ausbau des Wiesbadener Kreuzes mit A3 und A66 laufen schon.

Das Frankfurter Kreuz mit A3, A5 und B43 fehlt aus einem einfachen Grund: Es ist vor Jahren ausgebaut worden.

Wie bei Baustellen auf den Bundesautobahnen üblich, kommt das Geld vor allem aus Berlin. Das Land werde lediglich einen Teil der Planungskosten übernehmen, sagte Al-Wazir im Interview. Die DEGES, eine Planungsgesellschaft von Bund und Ländern, werde einen Großteil der Projekte übernehmen. Die Kapazitäten der Straßenverkehrsbehörde Hessen Mobil reichen demnach angesichts der Größenordnung des geplanten Vorhabens nicht aus.

Die Verträge sind laut Al-Wazir fertig zur Unterschrift. Einen genauen Zeitraum für die Ausbaupläne nannte der Minister nicht. Einzelheiten will er demnächst bekanntgeben.