Vier Verletzte in Frankfurt Auto rammt Bus und brennt aus

Ein Auto ist auf der A661 in Frankfurt auf einen Bus aufgefahren und in Flammen aufgegangen. Vier Personen wurden zum Teil schwer verletzt.

Reinigungsarbeiten an der Unfallstelle auf der A661 Bild © Michael Seeboth (hr)

Der Unfall passierte am Donnerstagmorgen auf der Autobahn 661 an der Anschlussstelle Frankfurt-Heddernheim. Ein Auto war aus noch ungeklärter Ursache auf einen Bus aufgefahren und kurz darauf in Brand geraten.

Von den vier Autoinsassen wurden drei Menschen schwer und einer leicht verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Wegen starker Rauchentwicklung musste die Autobahn in beide Richtungen vorübergehend gesperrt werden.