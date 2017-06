Autofahrer kracht in Gegenverkehr und stirbt

Tödlicher Unfall in Bad Wildungen

Tödlicher Unfall in Bad Wildungen Autofahrer kracht in Gegenverkehr und stirbt

Ein 68 Jahre alter Mann ist bei einem Verkehrsunfall in Bad Wildungen ums Leben gekommen. Er prallte in seinem Wagen mit einem entgegenkommenden Kleinbus zusammen.

Der Fahrer dieses Autos starb bei dem Unfall. Bild © 112-magazin.de

Beim Zusammenprall zweier Autos ist am Mittwoch ein Mann in Bad Wildungen ums Leben gekommen. Der 68-Jährige war nach Polizeiangaben auf der Frankenberger Straße nahe der K40 unterwegs, als er in einer Rechtskurve mit seinem Wagen geradeaus auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Kleinbus.

Unfallursache könnte ein medizinischer Notfall gewesen sein, sagte ein Polizeisprecher. Der 68-Jährige starb noch vor Ort. Der 49 Jahre alte Fahrer des Kleinbusses kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Im Einsatz war unter anderem ein Rettungshubschrauber. Die Straße wurde zeitweise gesperrt.