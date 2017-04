Zwei tödliche Unfälle in Hessen: Ein 66-Jähriger ist in Oberursel im Taunus mit seinem SUV erst in einem Vorgarten zum Stehen gekommen. In Heppenheim erfasste ein Radlader einen Rollerfahrer.

Einen Stromkasten umgefahren, eine Hecke durchbrochen: Ein 66-Jähriger ist mit seinem SUV ist am Montag nach einer Unfallfahrt in Oberursel-Bommersheim (Hochtaunus) in einem Vorgarten zum Stehen gekommen. Der Fahrer war zunächst im Wrack eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle, wie ein Sprecher der Polizei sagte.

Nach ersten Ermittlungen vermuten die Beamten, der Fahrer habe wegen gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Der Unfall selbst wäre wohl nicht tödlich gewesen. Die Feuerwehr war wegen des eingeklemmten Fahrers und den Schäden mit rund 30 Mann im Einsatz.

Tödliches Überholmanöver

Ein weiterer tödlicher Unfall ereignete sich im südhessischen Heppenheim. Ein 45-jähriger Rollerfahrer wurde dabei lebensgefährlich verletzt und starb kurz darauf im Krankenhaus, so die Polizei.

Der Rollerfahrer wollte einen vor ihm fahrenden Radlader überholen, als dieser nach links abbog. Bei der Kollision stürzte der Rollerfahrer und wurde von dem Radlader überfahren. Zur Klärung des genauen Unfallherganges wurde ein Gutachter hinzugezogen.