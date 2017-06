Autofahrer nach tödlichem Unfall in U-Haft

Er soll den Tod eines Ehepaares verschuldet haben, dessen Motorroller er rammte. Deshalb sitzt ein Autofahrer nun im Gefängnis. Er hatte gar keinen Führerschein.

Der Unfallverursacher traf zunächst den Motorroller und dann ein weiteres Auto. Bild © Michael Seeboth (hr)

Der Autofahrer, der den Tod eines Ehepaares in Nidda (Wetterau) verursacht haben soll, ist in Untersuchungshaft. Das teilte die Staatsanwaltschaft Gießen am Dienstag mit. Sie wirft dem 32-Jährigen fahrlässige Tötung, Unfallflucht und Fahren ohne Führerschein vor. Der Mann ist einschlägig vorbestraft, sagte ein Sprecher

Zu dem Unfall war es am Montag gegen 17 Uhr auf der Kreisstraße 195 bei Nidda-Bad Salzhausen gekommen. Der 32-Jährige war aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit dem Motorroller eines Ehepaares zusammengestoßen. Die 78 Jahre alte Frau und der 79 Jahre alte Mann aus Ranstadt (Wetterau) starben noch an der Unfallstelle.

Polizei fasst Unfallfahrer nach Flucht

Der Unfallfahrer touchierte mit seinem Fahrzeug noch ein weiteres entgegenkommendes Auto. Anchließend kam der Wagen zum Stehen, der Fahrer floh zu Fuß, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Erst nach einer umfangreichen Suchaktion, bei der auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, konnte der Mann nach gut eineinhalb Stunden gefasst werden. Ob er unter Drogen- oder Alkoholeinfluss stand, konnte ein Polizeisprecher zunächst nicht sagen. Der 32-Jährige, der aus dem Wetteraukreis stammt, war alleine in dem Unfallwagen.

Die Kollision mit dem zweiten Auto endete ohne weitere Verletzte. Den Sachschaden bezifferte die Polizei auf insgesamt rund 12.000 Euro.