Ein 22 Jahre alter Autofahrer ist auf der B254 bei Fulda ums Leben gekommen. Er krachte auf der Gegenfahrbahn gegen einen Laster. Es war der dritte tödliche Unfall in Hessen am Montag.

Das Auto war völlig zertrümmert: Auf der Bundesstraße 254 zwischen den Abfahrten Fulda-Rodges und Großenlüder-Bimbach ist ein 22 Jahre alter Mann in seinem VW Golf am Montagnachmittag tödlich verunglückt. Er sei mit dem Wagen aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem Lastwagen zusammengeprallt, teilte die Polizei mit.

Ein Notarzt versuchte vergeblich zu helfen. Der Autofahrer starb noch an der Unfallstelle. Der 49 Jahre alte Lastwagenfahrer erlitt leichte Verletzungen und einen Schock. Er hat nach eigenen Angaben keine Chance, den Zusammenprall zu verhindern.

Ein Gutachter soll im Auftrag der Staatsanwaltschaft helfen, die genaue Unfallursache zu ermitteln. Den Schaden schätzt die Polizei auf knapp 30.000 Euro. Die Bundesstraße war bis zum Abend voll gesperrt. Das führte zu einem langen Stau im Berufsverkehr.

Drei tödliche Unfälle an einem Tag

Es war der dritte tödliche Verkehrsunfall in Hessen am Montag. In Oberursel (Hochtaunus) war ein 66 Jahre alter Mann von der Fahrbahn abgekommen und in einen Vorgarten gekracht. Er hatte wegen gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über sein Auto verloren. In Heppenheim (Bergstraße) verunglückte ein Rollerfahrer. Er wurde von einem Radlader überfahren, den er hatte überholen wollen.

