Das Motorrad des getöteten 23-Jährigen an der Bundesstraße bei Weilburg Bild © Jörg Fritsch

Ein 23 Jahre alter Motorradfahrer ist am Freitagabend bei Weilburg tödlich verunglückt. Ein Autofahrer hatte ihm an einer Kreuzung der Bundesstraße 456 die Vorfahrt genommen.

In der Nähe des Weilburger Stadtteils Kubach ist am frühen Freitagabend ein Motorradfahrer tödlich verunglückt. Der 23-Jährige sei gegen 17 Uhr aus Weilburg kommend auf der B456 in Richtung Frankfurt unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. Dann stieß er mit dem Wagen eines 83 Jahre alten Mannes zusammen.

Der Autofahrer hatte nach Angaben der Polizei die Bundesstraße an einer Kreuzung überqueren wollen und dem Motorradfahrer die Vorfahrt genommen. Der 23-Jährige aus dem Kreis Limburg-Weilburg starb noch an der Unfallstelle. Der Pkw-Fahrer wurde nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt. Die Bundesstraße war dreieinhalb Stunden lang voll gesperrt.