Wüste Unfallfahrt in Oberursel: Ein 66 Jahre alter Autofahrer ist mit seinem SUV erst in einem Vorgarten zum Stehen gekommen. Er starb noch an der Unfallstelle.

Einen Stromkasten umgefahren, eine Hecke durchbrochen: Ein SUV ist am Montag nach einer Unfallfahrt in Oberursel-Bommersheim (Hochtaunus) in einem Vorgarten gelandet. Der 66 Jahre alte Fahrer war zunächst im Wrack eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle, wie ein Sprecher der Polizei sagte.

Nach ersten Ermittlungen vermuten die Beamten, der Fahrer habe wegen gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Der Unfall selbst wäre wohl nicht tödlich gewesen. Die Feuerwehr war wegen des eingeklemmten Fahrers und den Schäden mit rund 30 Mann im Einsatz.