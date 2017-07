Ein Unfall mit vier Fahrzeugen hat am Montag auf der A60 und der A67 für stundenlange Verkehrsbehinderungen gesorgt. Ein Autofahrer wurde so schwer verletzt, dass er in einer Klinik starb.

Im Berufsverkehr ist es am Montagmorgen zu einem schweren Unfall auf der Autobahn 67 bei Rüsselsheim gekommen. Ein 52 Jahre alter Mann, der aus Mainz in Richtung Frankfurt unterwegs war, fuhr gegen 7.45 Uhr mit seinem Kleintransporter auf ein Stau-Ende auf und schob dabei insgesamt vier Autos ineinander. Die Unfallursache war zunächst unklar.

Ein 49 Jahre alter Mann aus Groß-Gerau, der unmittelbar vor dem Unfallverursacher fuhr, wurde so schwer verletzt, dass er später im Krankenhaus starb. Der Unfallverursacher und drei weitere Insassen des Kleintransporters wurden verletzt. Einer von ihnen kam in ein Krankenhaus.

Wegen des Unfalls kam es zu stundenlangen Staus. Der Verkehr staute sich auch auf die A60 zurück, die über das nahe Mönchhof-Dreieck mit der A67 verbunden ist.

Anm. d. Red.: Die Polizei hatte zuerst berichtet, der Unfall habe sich auf der A60 oder einer Tangente zwischen den beiden Autobahnen ereignet. Später korrigierte sie ihre Angaben dahingehend, dass die Autos auf der A67 aufeinander gefahren waren. Aus dem Rückstau auf beiden Autobahnen habe man die falschen Schlüsse gezogen.