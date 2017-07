Unfall an A5-Anschlusstelle

Unfall an A5-Anschlusstelle Autofahrer tötet Motorradfahrer bei Wendemanöver

Ein Motorradfahrer ist am Freitagabend in der Wetterau bei einem Unfall ums Leben gekommen. Ein Autofahrer übersah ihn bei einem Wendemanöver an einer gesperrten A5-Zufahrt.

Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Bei einem Verkehrsunfall an der A5-Anschlussstelle Friedberg (Wetterau) hat ein Motorradfahrer am frühen Freitagabend tödliche Verletzungen erlitten. Der 53 Jahre alte Mann aus Friedrichsdorf (Hochtaunus) war nach Angaben der Polizei mit seiner Maschine auf der Bundesstraße 455 unterwegs, als ihn ein Mercedesfahrer mit seinem Wagen rammte.

Der 61 Jahre alte Autofahrer hatte dem Polizeibericht zufolge an der Anschlussstelle auf die Autobahn in Richtung Frankfurt auffahren wollen. Doch diese Zufahrt ist gesperrt. Daher habe der Autofahrer gewendet und dabei den Motorradfahrer übersehen. Es kam zu dem tödlichen Zusammenstoß.

Ein Gutachter soll die genauen Umstände klären, die zum Unfall führten. Die Polizei spricht von einem "verbotswidrigen" Wendemanöver des Pkw-Fahrers, der leicht verletzt wurde.