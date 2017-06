Feuerwehreinsatz am Unfallort

Ein 58 Jahre alter Mann ist auf einer Landstraße im Vogelsbergkreis mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt. Er und auch sein Hund überlebten den Unfall nicht.

Der 58 Jahre alte Mann aus dem Kreis Fulda war am Dienstagmittag auf der Landstraße zwischen den Schlitzer Ortsteilen Hartershausen und Hemmen unterwegs, wie die Polizei mitteilte. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und kam von der Fahrbahn ab.

Der Pkw prallte frontal gegen einen Baum. Dabei wurde der Fahrer in seinem Wagen eingeklemmt. Er wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Warum der Mann von der Landstraße abkam, war zunächst unklar.

Ebenfalls in dem Auto befand sich ein Hund, wie ein Polizeisprecher sagte. Auch das Tier habe den Unfall nicht überlebt. Die Landstraße war zwei Stunden lang gesperrt.