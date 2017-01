Tödlicher Verkehrsunfall im Kreis Groß-Gerau: Zwei Autos sind auf der B44 frontal zusammengestoßen. Eine 59 Jahre alte Fahrerin kam ums Leben, ein Mann wurde schwer verletzt.

Eine Autofahrerin hat einen schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 44 nicht überlebt. Wie die Polizei berichtete, ereignete sich der Unfall am Montagnachmittag zwischen Biebesheim am Rhein und Gernsheim (Groß-Gerau). Aus bisher unbekannter Ursache prallten zwei Autos frontal aufeinander.

Laut Polizei wurden die Fahrer beider Autos in ihren Fahrzeugen eingeklemmt. Die 59 Jahre alte Fahrerin starb noch an der Unfallstelle. Der 39 Jahre alte Fahrer des anderen Autos kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Beide Opfallopfer stammen aus Stockstadt. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf 20.000 Euro.

Wegen Rettungs- und Bergungsarbeiten wurde die B44 zwischen Biebesheim und Gernsheim in beide Richtungen voll gesperrt.