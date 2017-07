In den vergangenen Monaten sind in Nordhessen mehrere Dutzend Autos der Marke Audi gestohlen worden. Die Polizei vermutet dahinter eine hochspezialisierte Diebesbande. Man könne sich jedoch leicht schützen, so die Polizei.

In Nordhessen haben es zuletzt Diebe vermehrt auf Audis abgesehen. In den vergangenen zwölf Monaten seien knapp 50 Fahrzeuge dieser Marke gestohlen worden, teilte die Polizei in Kassel am Mittwoch mit. Anfang Juli seien zwei Männer in Cottbus mit gestohlenen Autos festgenommen worden. Sie sollen Teil einer hochgerüsteten Diebesbande sein.

Software zum Aufknacken und Motorstarten

Die Täter verfügen unter anderem über eine Software, um sogenannte Keyless-Systeme auszulesen. Entscheidend dabei sei, wie weit sich der Autoschlüssel vom Fahrzeug befinde, sagte ein Polizeisprecher hessenschau.de. Befinde sich das Auto beispielsweise direkt vor dem Haus und der Schlüssel in der Nähe der Haustür, könnten die Diebe die Signale zwischen Schlüssel und Auto kopieren. Somit könnten sie in das Fahrzeug gelangen und es auch starten.

Die Polizei empfiehlt, den Schlüssel möglichst weit entfernt vom Auto zu deponieren. "Oder, so blöd das klingt, in Alufolie einzuwickeln", so der Polizeisprecher. Wahlweise könne man das Auto auch mit einer Lenkradkralle sichern.

Täter womöglich in anderen Regionen unterwegs

Nach den Festnahmen in Cottbus rissen die Audidiebstähle zunächst ab. Die Polizei geht davon aus, dass die Tätergruppe mittlerweile in einer anderen Region aktiv sei.

