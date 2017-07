Löchrige Fahrbahn auf der A5: Rund ein Dutzend Autos sind bei einer Baustelle nahe des Gambacher Kreuzes über einen abgesackten Gully-Deckel gefahren. Die Folge waren Schäden und ein langer Stau.

A5 am Gambacher Kreuz am Montagmorgen Bild © Verkehrskamera

Schrecken für Autofahrer am Montagmorgen auf der A5 zwischen dem Gambacher Kreuz und Butzbach (Wetterau): Hier war in der Baustelle ein Gullideckel am Mittelstreifen eingebrochen. Mehrere Wagen rumpelten über den offenen Schacht und wurden beschädigt. Bei der Autobahnpolizei war von einem Dutzend beschädigter Fahrzeuge die Rede. Verletzte gab es nicht.

Der Verkehr staute sich Richtung Frankfurt bis zu zehn Kilometer, weil die Autos nur noch einspurig an der Problemstelle vorbeigeführt wurden. Bei der Polizeidirektion Wetterau hieß es, es seien auch Steine über die gesamte Breite der Fahrbahn verstreut gewesen.

Arbeiten dauern bis zum Mittag

Eine Sprecherin von Hessen Mobil erklärte, der Schachtdeckel sei am Mittelstreifen eingebrochen. Dies sei offenbar erst im Zuge der Bauarbeiten aufgefallen, als der Verkehr an dieser Stelle anders und näher am Mittelstreifen geführt wurde. Arbeiter sollen den Schaden bis Mittag beheben.

Sendung: hr1, 31.7.2017, 9:00 Uhr