Zwei Autos sind auf der A44 bei Zierenberg miteinander kollidiert und haben sich überschlagen. Dabei wurden alle Beteiligten verletzt, darunter zwei Kinder. Die Strecke wurde gesperrt.

Beide Pkw stießen am Sonntag gegen 7 Uhr auf der A44 in Fahrtrichtung Dortmund zusammen. Auf der Strecke zwischen Zierenberg und Breuna (Kassel) überschlugen sich die Autos und kamen auf dem Dach zum Liegen. Die Umstände des Unfalls sind noch unklar.

Dabei wurden alle Beteiligten verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. In einem der beiden Wagen saß ein 23-Jähriger, in dem anderen Auto eine Frau mit ihren beiden Kindern. Alle Personen wurden in Krankenhäuser gebracht, die Mutter wurde aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert.

Die Autobahn wurde auf dem betroffenen Teilstück gesperrt. Der Verkehr wurde über den nahegelegenen Rasthof Bühleck umgeleitet. Es sei zu keinen größeren Verzögerungen gekommen, sagte der Polizeisprecher. Die Autobahn sollte nach dem Ende der Aufräumarbeiten gegen 11 Uhr wieder freigegeben werden.