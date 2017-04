Das Gasleck unter der B3 in der Darmstädter Innenstadt ist zwar repariert, für Verkehrsbehinderungen sorgt es aber weiter: Die Gaskonzentration ist immer noch zu hoch. Jetzt muss unter der Erde ordentlich durchgelüftet werden.

Autofahrer in Darmstadt brauchen weiterhin Geduld: Zwei von vier Fahrstreifen der B3 in der Innenstadt mussten am Montag erneut gesperrt werden. Der Grund sind erhöhte Gaskonzentrationen in den Versorgungsschächten unter der Erde.

"Sauerstoff herunterpusten"

Zwar ist die defekte Gasleitung, die an der Kreuzung Kasinostraße/Julius-Reiber-Straße vergangene Woche entdeckt worden war, wieder abgedichtet. Doch wiederholte Messungen am Wochenende hätten leicht steigende Gaswerte ergeben, sagte ein Sprecher des Versorgers Entega am Montag hessenschau.de. "Wir müssen die Schächte noch einmal mit einem Schlauch und Gebläse entlüften."

Weil der Boden mit Asphalt, Pflastersteinen und Beton sehr dicht sei, halte sich das entwichene Gas immer noch unter der Erde. Indem "Sauerstoff heruntergepustet" werde, steige das Gas schneller nach oben. Entega geht davon aus, dass die leicht gestiegenen Werte nicht auf ein weiteres Gasleck hindeuten.

Dauer der Sperrung noch unklar

Wie lange das Entlüften und damit die Sperrung dauern soll, konnte der Sprecher nicht sagen. Zwei Gebäude waren am Mittwoch wegen Gasgeruchs evakuiert worden. Bis das Leck gefunden worden war, hatte es fast einen Tag gedauert.