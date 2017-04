Die stark befahrene B3 bleibt in Darmstadt wegen eines Gaslecks auch am Donnerstagmorgen gesperrt. Die undichte Stelle wurde inzwischen gefunden - unklar ist, ob es die einzige ist.

Techniker würden die undichte Leitung nun reparieren, sagte ein Sprecher der Polizei Darmstadt am Donnerstagmorgen. Es sei aber unklar, wie lange die Arbeiten dauern würden. Die stark befahrene B3 bleibe deshalb in Darmstadt im Bereich Kasinostraße/Julius-Reiber-Straße gesperrt. Die Feuerwehr und der Gasversorger Entega suchen unterdessen, ob es noch weitere undichte Stellen in der Leitung gibt.

Polizei und Feuerwehr waren am Mittwoch wegen Gasgeruchs alarmiert worden. Der Bereich rund um einen Einkaufsmarkt und ein ehemaliges Bankgebäude wurden gesperrt. Bewohner mussten zeitweise ihre Häuser verlassen. In einem Kanal schlugen die Gas-Messgeräte an. Dennoch verlief die Suche nach dem Leck über acht Stunden bis zum Abend erfolglos, erst am Donnerstagmorgen meldete die Polizei den Fund der undichten Stelle.

Polizei Südhessen @Polizei_SuedHE Die Maßnahmen #Kasinostraße gestalten sich schwierig. Wir gehen davon aus, dass die Reparaturarbeiten bis in den Nachmittag andauern.

Sendung: hr1, 06.04.2017, 6.00 Uhr