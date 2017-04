Die B3 in der Innenstadt von Darmstadt bleibt weiter gesperrt - zunächst bis Mittag. Zwar ist das Leck in einer Gasleitung inzwischen geflickt, doch die Feuerwehr gab keine Entwarnung.

Die B3 im Bereich der Kreuzung Kasinostraße/Julius-Reiber-Straße in Darmstadt bleibe zunächst bis 12 Uhr gesperrt, hieß es am Freitagmorgen. Dann habe die Feuerwehr ihre nächste Einsatzbesprechung. Noch sei die Gaskonzentration im Erdreich zu hoch, man gehe auf Nummer sicher.

Das Leck in der Gasleitung war am Donnerstagabend abgedichtet worden. Nach Angaben von echo-online hatte Rost das Stahlrohr beschädigt. Bei der undichten Leitung handelt es sich um einen Abschnitt aus dem Jahr 1969, wie der Versorger Entega mitteilte. Zunächst hatte der Versorger von einer Leitung aus dem Jahr 2005 gesprochen.

Experten hatten rund einen Tag nach dem Leck gesucht, nachdem Anwohner Mittwochmittag Gas gerochen hatten. Während der Arbeiten an dem Rohr hatte Gas für eine Schule, ein Ärztezentrum und ein Mietshaus abgestellt werden müssen.

Lange Suche nach Leck

Die Suche nach dem Leck mit Gasspürgeräten habe so lange gedauert, weil an der Leckstelle zahlreiche Leitungen und Schächte verliefen, so auch eine weitere Gasleitung mit niedrigerem Druck sowie Strom- und Telefonkabel. Das Gas sammele sich in den Schächten, worauf die Spürgeräte anschlagen würden, auch wenn das Leck woanders sei, erklärte der Versorger.

Polizei und Feuerwehr waren am Mittwoch wegen Gasgeruchs alarmiert worden. Der Bereich rund um einen Einkaufsmarkt und ein ehemaliges Bankgebäude wurden gesperrt. Bewohner mussten zeitweise ihre Häuser verlassen. In einem Kanal schlugen die Gas-Messgeräte an.

