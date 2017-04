Nach zweitägigen Arbeiten an einer undichten Gasleitung ist die B3 in der Innenstadt von Darmstadt wieder für den Verkehr frei. Nach Gas riechen kann es allerdings weiterhin.

Die Absperrungen auf der B3 im Bereich der Kreuzung Kasinostraße/Julius-Reiber-Straße in Darmstadt wurden um 13 Uhr aufgehoben, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Arbeiten an der defekten Gasleitung seien beendet. Erstmals war hier am Mittwochmittag Gasgeruch bemerkt worden.

Die Polizei verwies darauf, nach Angaben des Entsorgers Entega könne es auch in den kommenden Tagen vor Ort noch nach Gas riechen, da das Erdreich weiter ausdünste. Zudem blieben die Julius-Reiber-Straße und eine Unterführung wegen der andauernden Bauarbeiten gesperrt.

Nach Angaben von echo-online hatte Rost das Gasrohr aus Stahl beschädigt. Bei der undichten Leitung handelt es sich um einen Abschnitt aus dem Jahr 1969, wie der Versorger Entega mitteilte. Zunächst hatte der Versorger von einer Leitung aus dem Jahr 2005 gesprochen.

Lange Suche nach Leck

Experten hatten rund einen Tag nach dem Leck gesucht, nachdem Anwohner Mittwochmittag Gas gerochen hatten. Während der Arbeiten an dem Rohr hatte Gas für eine Schule, ein Ärztezentrum und ein Mietshaus abgestellt werden müssen.

Die Suche nach dem Leck mit Gasspürgeräten habe so lange gedauert, weil an der Leckstelle zahlreiche Leitungen und Schächte verliefen, so auch eine weitere Gasleitung mit niedrigerem Druck sowie Strom- und Telefonkabel. Das Gas sammele sich in den Schächten, worauf die Spürgeräte anschlagen würden, auch wenn das Leck woanders sei, erklärte der Versorger.

