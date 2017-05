Bei einer Unfallserie auf der B49 bei Solms hat sich ein 51-Jähriger schwerste Verletzungen zugezogen. Die wichtige Pendlerstrecke zwischen Limburg und Gießen war am frühen Freitagmorgen stundenlang gesperrt.

Die Bundesstraße 49 in Richtung Limburg verengt sich in Höhe der Abfahrt Solms-Oberbiel (Lahn-Dill) von zwei auf eine Fahrspur. Dort hatte vor 3.45 Uhr in der Nacht zu Freitag offensichtlich ein Lastwagen die Mittelleitplanke berührt und sie auf die Gegenspur verschoben, wie die Polizei mitteilte. Ein Autofahrer, der in Richtung Wetzlar unterwegs war, fuhr gegen diesen Fahrbahnteiler. Der Wagen blieb beschädigt stehen.

Straße seit 8 Uhr wieder frei

Obwohl Beamte eines Streifenwagens die Unfallstelle sicherten, krachte ein Van ebenfalls gegen den verschobenen Fahrbahnteiler, hob ab und überschlug sich mehrfach. Der 51 Jahre alte Fahrer zog sich dabei schwerste Verletzungen zu und kam ins Uniklinikum Gießen. Der Schaden wird auf 25.000 Euro geschätzt.

Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten wurde die B49 an der Unfallstelle in beiden Richtungen gesperrt. Die Polizei hob sie gegen 8 Uhr wieder auf. Die Polizei sucht nun nach dem Fahrer des Lastwagens, der vermutlich den Fahrbahnteiler verschoben hatte. Er floh von der Unfallstelle.

Sendung: hr1, start, 12.05.2017, 9.45 Uhr