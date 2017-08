Ein Baby ist in Viernheim in einem Kreisverkehr aus einem fahrenden Auto gefallen. Nach ersten Angaben der Polizei soll der Bruder den Sicherheitsgurt gelöst haben.

Noch ist der genaue Ablauf des Geschehens unklar: Doch nach ersten Angaben der Polizei war das Baby am Montagabend gegen 19 Uhr in einem Kreisverkehr in Viernheim (Bergstraße) aus einem fahrenden Wagen gefallen. In dem Auto saßen noch der Bruder des Babys sowie die Mutter.

Der Teenager habe wohl den Sicherheitsgurt des Babysitzes seines Schwesterchens gelöst, sagte ein Sprecher der Polizei. Dann sei die Tür aufgegangen und das Baby sei hinausgefallen. Es kam in einen Krankenhaus. Über seinen Zustand war am späten Abend noch nichts bekannt. Auch nicht über den nähren Ablauf und Hintergründe des Geschehens.