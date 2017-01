Ein 17-Jähriger aus dem mittelhessischen Altenstadt sitzt in Untersuchungshaft, weil er sein Baby schwer verletzt haben soll. Der junge Mann bestreitet die Tat.

Ein junger Vater und ein verletzter Säugling beschäftigen die Polizei in Altenstadt (Wetterau). Wie die Behörde am Freitag berichtete, wurde bereits am Dienstag eine junge Frau mit dem Kind in ein Krankenhaus gebracht. Passanten hatten die 20-Jährige zuvor weinend auf der Straße gesehen. Im Krankenhaus gab die Frau an, von ihrem Mann geschlagen worden zu sein. Bei den Untersuchungen wurde dann beim Säugling eine Hirnblutung festgestellt. Der Zustand des kleinen Mädchens ist stabil, es besteht keine Lebensgefahr.

Der Vater - ein 17-Jähriger - wurde daraufhin festgenommen und kam in Untersuchungshaft. Der Beschuldigte wird verdächtigt, das Baby heftig geschüttelt zu haben. Gegen ihn wurde Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags und der Körperverletzung erlassen. Er bestreitet die Tat.