Nach dem Fund eines toten Säuglings in einer Wohnung im Schwalm-Eder-Kreis ist die Ursache klar: Laut Obduktion starb das Baby einen plötzlichen Kindstod.

Die Obduktion gab Klarheit: Der in Gudensberg (Schwalm-Eder) gefundene leblose Säugling starb einen plötzlichen Kindstod. "Dementsprechend sind keine Hinweise auf ein Fremdverschulden gegeben", erklärten Polizei und Staatsanwaltschaft in Kassel am Montagnachmittag.

Für den Säugling war jede Hilfe zu spät gekommen, der Notarzt konnte am Sonntagabend nur noch seinen Tod feststellen. Die Polizei hatte eine Gewalttat und Gasaustritt bereits von Anfang an ausgeschlossen, konnte aber am Sonntagabend und am Montagmorgen noch keine weiteren Angaben machen.

Schwester schlief nur

Ein 17 Monate altes Geschwisterkind musste entgegen ersten Informationen nicht reanimiert werden. Nach Polizeiangaben vom Montag habe das Kleinkind lediglich tief geschlafen und sei nach dem Eintreffen der Rettungskräfte von selbst wach geworden. Die Mutter stand unter Schock und wurde mit dem älteren Mädchen ins Krankenhaus geflogen.

Die Frau hatte am Sonntagabend ihrem Ehemann eine Nachricht zukommen lassen, dass etwas mit dem Baby nicht stimmte. Der Vater war zu der Zeit mit einer älteren Tochter unterwegs. "Dieser bat daraufhin einen Nachbarn um Hilfe, der in der Wohnung nach den Kindern schaute", erklärte die Polizei. Weil das Paar schlecht Deutsch sprach, alarmierte der Nachbar die Rettungskräfte.