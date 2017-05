Der Bahnmitarbeiter trug Äste, von denen sich einer in einer Oberleitung verfing.

Der Abtransport von Heckenschnitt wurde lebensgefährlich: Ein Mitarbeiter der Bahn AG hat einen heftigen Stromschlag erlitten, als ein Ast in der Oberleitung hängenblieb.

Ein 26 Jahre alter Bahnmitarbeiter ist in Frankfurt nach einem Stromschlag aus einer 15.000-Volt-Leitung ins Krankenhaus eingeliefert worden. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Bundespolizei am Dienstag bei Arbeiten an einer Brombeerhecke entlang der Bahnstrecke zwischen den Haltestellen Lokalbahnhof und Mühlberg.

Dort sammelte der aus dem unterfränkischen Großostheim stammende Mann am Dienstag Reste des Gebüschs ein und transportierte sie ab, als sich ein Ast in der Oberleitung verfing.

Glücklicherweise erlitt der 26-Jährige nach ersten Erkenntnissen nur oberflächliche Verletzungen. Er wurde durch den Stromschlag auf die Böschung geschleudert, wo er liegenblieb. Später wurde der Mann in eine Klinik nach Offenbach transportiert, weil innere Verletzungen nicht auszuschließen seien, meldete die Bundespolizei.

S-Bahnverkehr beeinträchtigt

Wegen des Unfalls wurden zahlreiche S-Bahnen von und nach Hanau, Dietzenbach sowie Wiesbaden und Mainz umgeleitet oder hatten Verspätung. Beim Kontakt mit der Oberleitung hatten sich Astreste darin verfangen, sie sollten noch am Dienstag entfernt werden. Diese ziehe eine kurzfristige Behinderung des Bahnverkehrs nach sich, teilten die Beamten mit.

