Feuerwehrleute räumen am Freitag umgerissene Bäume in Kassel auf. Bild © Feuerwehr Kassel

Ein Sturm hat in der Nacht zum Freitag in Hessen Bäume umstürzen lassen und Ziegel von Dächern geweht. Die Bahnstrecke zwischen Idstein und Niedernhausen im Taunus ist gesperrt. Hier dauern die Aufräumarbeiten an.

Von größeren Schäden oder Verletzten war nach der Sturmnacht nichts bekannt. Aus allen Landesteilen wurden aber umgestürzte Bäume und kleinere Einsätze für die Feuerwehren gemeldet.

Zwischen Niedernhausen und Idstein (Rheingau-Taunus) bleibt die Bahnstrecke am Freitagmorgen zunächst gesperrt. Hier ist ein Baum auf die Oberleitung gestürzt. Auch Masten wurden nach Angaben der Bahn beschädigt. Es verkehren Ersatzbusse. Im Main-Kinzig-Kreis und im Kreis Fulda waren bis zum Vormittag einige Straßen wegen umgestürzter Bäume gesperrt.

Schwere Sturmböen

Tief Thomas war in der Nacht mit schweren Sturmböen über das Land gezogen. In Fritzlar (Schwalm-Eder) erreichte der Wind nach Angaben der hr-Wetterredaktion Geschwindigkeiten bis 97 km/h, in Gießen bis 86 km/h. Auf den Bergen hatten einige Böen Orkanstärke - so wurden auf der Wasserkuppe 104 km/h und auf dem Hoherodskopf 101 km/h gemessen. Zum Morgen hin flaute der Sturm ab. Unwetterwarnungen bestanden nicht mehr.

In Kassel wurde ein Auto beschädigt. Bild © hessennews.tv

Die Polizei in Nordhessen sprach von rund 70 Sturmeinsätzen wegen umgestürzter Bäume und Bauzäune. Betroffen waren aber vor allem Straßen auf Nebenstrecken. Das "ganz große Chaos" blieb laut Polizei aus. Anderswo war die Lage ähnlich. In Butzbach hatten sich (Wetterau) Dachziegel von einer Scheune gelöst und waren auf ein Auto gekracht. Bei Solms (Lahn-Dill) fuhr ein Autofahrer gegen einen Baum, es blieb allerdings bei einem Sachschaden. Auch in Bad Homburg und Kassel rückten die Feuerwehren wegen umgestürzter Bäume aus.

Für die kommenden Tage fällt die Vorhersage zwar weiter nass, aber weniger stürmisch aus. Dass so wie im vergangenen Jahr wegen Sturmgefahr Rosenmontags- und Fastnachtsdienstagsumzüge ausfallen müssen, droht dieses Mal nach aktuellem Stand also nicht. In Hessen konzentrieren sich die Straßenumzüge der Fastnachter auf Samstag bis Dienstag.