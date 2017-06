Einbrecher haben in der Nacht einen Geldautomaten in einer Wetzlarer Bankfiliale aufgesprengt. Derweil steht in Darmstadt ein Ex-Fremdenlegionär und notorischer Automatensprenger vor Gericht.

Der gesprengte Geldautomat in Wetzlar. Bild © Polizei Mittelhessen

Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch einen Geldautomaten in Wetzlar gesprengt und Bargeld erbeutet. Laut Polizei brachten die Einbrecher eine große Summe an sich. Näher beziffert wurde diese in dem Bericht nicht.

Ein Zeuge hatte über den Polizeinotruf einen lauten Knall gemeldet. Vor Ort fanden Beamte den gesprengten Automaten im Vorraum einer Bankfiliale in einem Einkaufszentrum vor. Die Unbekannten hatten Gas eingeleitet und den Automaten so zur Explosion gebracht. Zeugen beobachteten vier Menschen in einem schwarzen Sportwagen, bei denen es sich um die Täter handeln könnte. Die Fahndung unter Einsatz eines Hubschraubers blieb bislang erfolglos.

Erst vor wenigen Tagen war in Groß-Gerau der Automat in einer Bankfiliale gesprengt worden. Dort flohen nach Zeugenaussagen drei Menschen mit einem dunklen Fahrzeug vom Tatort.

Bewährungschance nicht genutzt

Ein einschlägig vorbestrafter Automatensprenger muss sich am Mittwoch in Darmstadt erneut vor dem Landgericht verantworten. Er soll mehrere Fahrkartenautomaten gesprengt haben.

Der 36 Jahre alte Ex-Fremdenlegionär war vom selben Gericht bereits 2014 wegen der Sprengung von 31 Automaten zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Im August 2016 kam er auf Bewährung frei. Nur wenig Tage später schlug er der zuständigen Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt zufolge wieder zu. Insgesamt soll der Mann rund 6.500 Euro erbeutet und einen Schaden von etwa 165.000 Euro verursacht haben.

Sendung: hr4, 21.06.2017, 7.30 Uhr