Weil sie einen Hund bei Hitze in ihrem Auto eingeschlossen hat, ermittelt die Polizei gegen eine Frau aus Wetzlar. Eine Streife brachte den Vierbeiner mit Blaulicht zum Tierarzt - vergeblich.

Der Vorfall ereignete sich bereits am Dienstagnachmittag in Wetzlar, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Laut Bericht hatten Passanten gegen 14.45 Uhr Alarm geschlagen, nachdem sie einen hechelnden und stark geschwächten Hund in einem geparkten Auto bemerkt hatten. Er war dort trotz Sommerhitze eingeschlossen. Bevor eine Streife eintraf, war die 63-jährige Hundehalterin zu ihrem Wagen zurückgekehrt. Sie befreite den Hund.

Tierarzt kann nicht mehr helfen

Die Frau und Passanten versuchten mit nassen Handtüchern und Wasser, das Tier abzukühlen. Doch der Zustand des Hundes verschlecherte sich zusehends. Kurzerhand packten die Streifenpolizisten ihn auf die Rückbank ihres Wagens und brachten ihn mit Blaulicht zu einem Tierarzt. Trotz sofortiger Behandlung starb die einjährige Mischlingshündin dort.

Wie lange das Tier in dem Auto eingeschlossen war, war am Freitag noch unklar. Auf die Hundehalterin kommt ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz zu. Möglich ist eine Haftstrafe von bis zu drei Jahren.