Bei einem Brand in Hanau-Großauheim ist ein Mensch ums Leben gekommen. Die Feuerwehr entdeckte die Leiche bei den Löscharbeiten.

Der Brand in einem Mehrfamilienhaus im Hanauer Stadtteil Großauheim wurde am Donnerstag gegen 8.30 Uhr gemeldet. Feuerwehrleute entdeckten bei den Löscharbeiten in der Wohnung einen leblosen Menschen. Vermutlich war er zu diesem Zeitpunkt bereits tot, sagte ein Polizeisprecher. Ein Wiederbelebungsversuch sei jedenfalls erfolglos geblieben.

Bild © picture-alliance/dpa

Um wen es sich bei der oder dem Toten handelt, wollte der Polizeisprecher nicht sagen. Zwar sei die Leiche identifiziert, jedoch seien die Angehörigen noch nicht verständigt worden.

Die Feuerwehr löschte das Feuer binnen zwei Stunden. Die Kriminalpolizei ermittelt die Brandursache. Unklar ist auch die Schadenshöhe.

Sendung: hr-fernsehen, maintower, 16.03.2017, 18.00 Uhr