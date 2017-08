Polizisten untersuchen den Tatort in Sossenheim.

Polizisten untersuchen den Tatort in Sossenheim. Bild © hr

Er schlug seiner Frau mit einem Beil den Schädel eingeschlagen und sprang dann von einem Kaufhaus-Dach in Frankfurt. Er überlebte. Vor Gericht gestand der 48-Jährige nun die Tat - seine Frau habe ihn zum Mörder gemacht.

Von diesem Dienstag an steht der 48 Jahre alte Familienvater wegen Mordes vor dem Landgericht Frankfurt. Am ersten Prozesstag gestand er, seine Frau getötet zu haben. Sie habe nach der zweiten Trennung das alleinige Sorgerecht haben wollen, er wollte aber weiter Kontakt zu den drei gemeinsamen Kindern. Laut Anklage hat der Mann seine Frau im Oktober 2016 aus Rache und zur Machtdemonstration getötet. Danach stürzte er sich von einem Gebäude auf der Frankfurter Zeil 20 Meter in die Tiefe und überlebte schwer verletzt.

Angeklagter offenbar depressiv

Sieben Mal schlug der Mann laut Anklage auf den Schädel der Frau ein. Die 39-Jährige habe geschrien und versucht, sich zu wehren. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Mann aus Angst, dass die drei gemeinsamen Kinder die Schreie hören könnten, seine Frau schließlich erwürgte. In einem Abschiedsbrief hinterließ er sein mögliches Motiv: "Sie hat mich zum Mörder gemacht", und weiter: "ihr Kalkül, mein Motiv".

Das Haus im Frankfurter Stadtteil Sossenheim hatte das Paar mit seinen Kindern im Alter von 5, 7 und 9 Jahren bewohnt. Die Frau hatte sich von dem Mann offensichtlich getrennt - sie stritten vor Gericht um Sorgerecht und Unterhalt.

Auf seinem Computer fand die Polizei auch Briefentwürfe, in denen es unter anderem hieß, das Verhalten der Frau habe ihn zum Mörder gemacht. Er sei zum bloßen "Zahler" degradiert worden. In den Schreiben habe er sich auch bei den Kindern entschuldigt. Die Anklage geht davon aus, dass der Mann den Plan, seine Frau zu töten, schon im Dezember 2015 hatte.

Angeklagter: "Familie war meine Oase"

Im Prozess sagte der 48-Jährige am Dienstag, "Mordfantasien hatte ich erst kurzfristig", das habe sich dann aufgebaut. Er sei schon im August 2015 ausgezogen, weil seine Ehefrau keinen Mann mehr in ihrem Leben haben wollte.

Vor Gericht ging es am Dienstag auch um Hintergründe zum Leben der Familie. Der Angeklagte sagte aus, das zu Hause der Familie sei für ihn eine "Oase" gewesen, hier habe er sich von dem Gefühl der Ausgrenzung und dem Rassismus auf der Straße erholen können: "Meine Familie war so, wie man sich das wünschen kann." Der Mann stammt ursprünglich aus Kamerun, kurz vor der Maueröffnung kam er mit einem Stipendium nach Deutschland.

Nach dem dritten Kind habe sich seine Frau zunehmend von ihm distanziert, vor Gericht sagte der Mann, er habe "keine Parallelgesellschaft" zu Hause haben wollen. Ein psychiatrischer Gutachter hält den Angeklagten für vermindert steuerungsfähig. Er leide an Depressionen. Vor Gericht weinte er, gab sich aber sehr differenziert und antwortete in gewählter Sprache.

Angeklagter überlebt Suizidversuch

Nach der Bluttat, von denen die Kinder im Obergeschoss nichts mitbekommen haben sollen, fuhr der Mann laut Anklage auf die Einkaufsstraße Zeil und stieg auf die Dachterrasse des Kaufhofs. Von dort stürzte er sich rund 20 Meter in die Tiefe. Seine Verletzungen konnten im Krankenhaus soweit behandelt werden, dass nun der Prozess beginnen konnte.

Prozess soll schnell über die Bühne gehen

Die Schwurgerichtskammer wird neben zahlreichen Zeugen aus dem Umfeld der Familie auch Experten zur Frage der Schuldfähigkeit des Angeklagten hören. Der Prozess soll nach sechs Verhandlungstagen bereits Ende August abgeschlossen sein.

Weitere Informationen Zahlen zu häuslicher Gewalt in Hessen Die Polizeistatistik für 2016 registriert 7.744 Fälle von häuslicher Gewalt, der Großteil der Opfer waren Frauen, rund 85 Prozent. Insgesamt gab es 26 Fälle von Mord oder Totschlag, 6 Menschen wurden dabei getötet, davon 5 Frauen und ein Mann – bei 20 Fällen blieb es beim Versuch. 2015 gab es insgesamt 7.732 Fälle von häuslicher Gewalt. 27 "Straftaten gegen das Leben" verzeichnete das LKA: 9 Menschen wurden dabei getötet, 8 weibliche Personen und eine männliche. Das Spektrum der in der Polizeistatistik erhobenen Straftaten reicht von Körperverletzung über Vergewaltigungen und Zuhälterei, Genitalverstümmelung, Nötigung bis hin zur Ermordung der Partnerin oder des Partners. Die sogenannten erweiterten Suizide, bzw. der Suizid nachdem eine Gewalttat am Partner verübt wurde, wird nicht in der Statistik erhoben. Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-iNFO, 15.08.2017, 7 Uhr