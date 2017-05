Ein Mann hat in Bad Hersfeld Benzin auf eine Gerichtsvollzieherin geschüttet. Schließlich zündete er seine Wohnung an.

Als die Gerichtsvollzieherin und zwei Mitarbeiter des Ordnungsamtes am Dienstag die Wohnung des 56-Jährigen betraten, um einige tausend Euro zu pfänden, lief er nach Angaben der Polizei zunächst auf die Straße und schlug mit einer Dachlatte auf das Fahrzeug des Hausbesitzers ein. Dabei gingen einige Scheiben zu Bruch.

Benzin ausgekippt, Wohnung angezündet

Nach den Schlägen auf das Auto verfolgte der Mann die Gerichtsvollzieherin, um sie mit der Dachlatte zu schlagen. Der Frau gelang es, Abstand zu dem 56-Jährigen zu halten.

Daraufhin lief er zurück in das Haus und goss Benzin in seiner Wohnung aus. Dabei überschüttete er auch die Kleidung der Gerichtsvollzieherin und eines Mitarbeiters vom Ordnungsamt. Schließlich setzte er das Benzin im Flur der Wohnung in Brand.

Ermittlungen wegen versuchter Tötung

Polizisten, die hinzu gerufen wurden, hielten den Mann davon ab, ins Feuer zu laufen. Er wurde festgenommen und mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

Einer der beiden Mitarbeiter des Ordnungsamts und eine Polizistin wurden vorsorglich auch wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Die Staatsanwaltschaft Fulda ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdeliktes.