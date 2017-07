Mit einem zweiten Kran hat eine Spezialfirma damit begonnen, den havarierten Baukran im Frankfurter Bankenviertel zu bergen. Wie lange der heikle Einsatz dauern wird, ist unklar. Einige Straßenzüge in der Innenstadt bleiben gesperrt.

Gegen 19.30 Uhr traf am Freitagabend der mobile Bergungskran am Einsatzort ein, mit dessen Hilfe der havarierte Baukran zerlegt werden soll. Am frühen Samstagmorgen war das schwere Gerät zusammengebaut und einsatzbereit. Experten einer Spezialfirma werden den Kran Stück für Stück abbauen. Wie lange der Einsatz dauern wird, ließ sich nach Polizeiangaben noch nicht abschätzen.

Die Abbauarbeiten haben es nach Einschätzung der Feuerwehr auch deshalb in sich, weil die zu lösenden Teile des havarierten Krans unter Spannung stehen.

Straßensperrungen in der Innenstadt

Wegen der Bergungsarbeiten sind auch am Samstag einzelne Straßen gesperrt. Betroffen sind die Große Gallustraße, die Neue Mainzer Straße ab Untermainkai und Teile der Junghofstraße. Wann sie wieder freigegeben werden, ist noch nicht absehbar.

Die Einsatzkräfte starteten gegen 6 Uhr mit dem Abbau des instabilen Baukrans, der seit Freitagnachmittag für Alarmstimmung im Frankfurter Bankenviertel gesorgt hat.

Hochhäuser wurden evakuiert, Straßen gesperrt, weil der Kran umzukippen drohte. Der Kranführer konnte den knapp 70 Meter hohen Turm unverletzt verlassen, nachdem der mehr als 60 Meter lange und 16 Tonnen schwere Arm des Krans umgeklappt war. Ein Feuerwehrsprecher hatte die Lage am Freitagabend als stabil bezeichnet, dennoch blieb der Gefahrenbereich aus Sicherheitsgründen gesperrt.

Die Ursache für den Vorfall ist unklar. Möglicherweise wurde ein schweres Gewicht zu schnell losgelassen, sodass der Arm nach oben weggefedert ist. Unbestätigten Berichten zufolge könnte auch ein Halteseil gerissen sein. Der Kran war an der Baustelle des Omni-Turms im Einsatz, einem 190 Meter hohen Büro- und Wohngebäude, das 2018 fertig sein soll.

An der neuen Schlesingerstraße ist Schluss. Menschen warten an der Polizeiabsperrung. Bild © Andreas Bauer / hessenschau.de

Der Verkehr in der Innenstadt brach wegen der Straßensperrungen teilweise zusammen, es kam zu langen Staus. Zwei große Gebäude wurden geräumt: das Japan Center, und Teile der Sparkassengebäudes an der Neuen Mainzer Straße.

400 Menschen aus Häusern geholt

Von den Räumungen waren insgesamt rund 400 Menschen betroffen, wie ein Polizeisprecher sagte. Die aus den Gebäuden kommenden Menschen standen anschließend auf der Straße und warteten. Ein im Maintower Beschäftigter berichtete, der Turm sei nicht evakuiert worden, allerdings wurde der Zugang zum Gebäude gesperrt.

Da sich der Vorfall gegen 13.30 Uhr ereignete, waren nicht viele Menschen in den betroffenen Gebäuden, sondern außerhalb beim Mittagessen. Per Durchsagen sei man zum Verlassen des Japan Centers aufgefordert worden, sagte ein Angestellter.

Beim Hersteller Wolffkran zeigte man sich ratlos. Das Modell werde seit 2007 hergestellt und sei bislang etwa 150 Mal international verkauft worden, sagte eine Sprecherin im schweizerischen Zug. Ein solches Problem sei bislang aber nicht aufgetreten. Mit verlässlichen Informationen zur Unglücksursache sei frühestens in mehreren Wochen zu rechnen.