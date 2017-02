Polizisten stehen vor dem Gelände der Bilal-Moschee in Frankfurt-Griesheim, wo am Mittwoch eine Razzia stattfand.

Polizisten stehen vor dem Gelände der Bilal-Moschee in Frankfurt-Griesheim, wo am Mittwoch eine Razzia stattfand. Bild © picture-alliance/dpa

Die im Zuge der Anti-Terror-Razzia in Hessen aufgespürten Verdächtigen sollen nun mit engmaschigen Auflagen überzogen werden. Das kündigte das Landeskriminalamt zum Abschluss des Einsatzes am Mittwochabend an.

Der Einsatz gegen die Islamistenszene mit 56 Durchsuchungen sei "für den heutigen Tag weitestgehend beendet", teilte das Landeskriminalamt am Mittwoch um 18 Uhr mit. Die Beamten hätten 15 der 16 Beschuldigten angetroffen, der fehlende Beschuldigte sei im Ausland. Ein 36 Jahre alter Tunesier wurde als Hauptverdächtiger in Untersuchungshaft genommen.

Die weiteren Beschuldigten würden "im rechtlichen Rahmen" nun mit Meldeauflagen, Kontaktverboten und Ausreiseverboten überzogen, erklärte das Landeskriminalamt (LKA). Durch die engmaschigen Maßnahmen sollen möglichst umfassende und wirksame Kontrolle ermöglicht werden. An der Razzia gegen die Salafistenszene in Hessen waren 1.100 Polizisten beteiligt.

Formal als "Gefährder" eingestuft

Der 36 Jahre alte Hauptverdächtige wurde am Mittwoch formal als "Gefährder" eingestuft. Eine frühere Einstufung hätte nichts geändert, da der Mann bereits zuvor rund um die Uhr mit allen gesetzlich möglichen Maßnahmen überwacht worden sei, erläuterten die Ermittler.

Dem Tunesier wird vorgeworfen, die Terrorvereinigung Islamischer Staat unterstützt und einen Anschlag vorbereitet zu haben. In Tunesien wird gegen ihn wegen der mutmaßlichen Beteiligung am Anschlag auf das Bardo-Museum 2015 in Tunis ermittelt. Dabei starben 21 Touristen. Tunesien will nach Angaben eines Justiz-Sprechers nun seine Auslieferung beantragen.

Fehlende Angaben aus Tunesien

Der Terrorverdächtige lebte den Behörden zufolge rund zehn Jahre in Deutschland, bevor er im April 2013 ausreiste. Wo er sich bis zu seiner Wiedereinreise als Asylbewerber im August 2015 aufhielt, ist unbekannt.

Unklar ist auch, warum er dann als Flüchtling einreiste. Er soll nach hr-Informationen seit Ende 2010 ohnehin eine Niederlassungserlaubnis gehabt haben. Seit Mitte August 2016 saß er in Haft, weil er eine Geldstrafe wegen Körperverletzung aus dem Jahr 2008 nicht bezahlt hatte.

Der 36-Jährige saß anschließend in Auslieferungshaft, weil die tunesischen Behörden seine Überstellung verlangten. Allerdings legten sie nicht alle nötigen Papiere vor. Nach hr-Informationen benannten sie nicht die konkrete Straftat, die sie dem Mann vorwarfen. Das aber ist nötig, damit die deutschen Behörden über eine Auslieferung entscheiden können. Der Mann musste darum aus der Haft entlassen werden - wurde aber anders als der Berliner Attentäter Anis Amri ab sofort lückenlos überwacht, bis der Zugriff erfolgte.

Weitere eigene LKA-Einheit für Ermittlungen

Der Hauptverdächtige, der am frühen Mittwochmorgen in Frankfurt festgenommen worden war, soll nach den Erkenntnissen der Generalstaatsanwaltschaft - anders als die anderen 15 Beschuldigten in dem Verfahren - der Kopf in der pyramidenartig aufgebauten Organisation gewesen sein. Über die weiteren Beschuldigten war wenig bekannt. Ihre Rollen und Kontakte sollen im Vergleich zum 36-Jährigen deutlich unbedeutender sein.

Das Landeskriminalamt kündigte an, die "Besondere Aufbauorganisation" für den Fall werde die Ermittlungen und Maßnahmen weiter koordinieren.