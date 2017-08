Nach der Explosion und dem Brand in einer Gießener Shisha-Bar mit elf Verletzten ist nun auch der Besitzer festgenommen worden. Der 22-Jährige soll die Explosion in Auftrag gegeben haben.

Nach der folgenschweren Explosion in einer Shisha-Bar in Gießen am Donnerstag hat es eine dritte Festnahme gegeben. Der 22 Jahre alte Besitzer der Bar wurde bereits am Freitagabend festgenommen und in Untersuchungshaft genommen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft Gießen am Montag mitteilten.

Auch zu dem Motiv gibt es nun Neues: Es besteht der dringende Verdacht, dass der Bar-Inhaber selbst den Auftrag zu der Explosion gab, um Gelder aus der Gebäudeversicherung zu erlangen.

Bei dem Feuer waren in der Nacht zum Donnerstag elf Menschen verletzt worden. Sie erlitten Rauchvergiftungen und Schnittwunden.

Dritter Tatverdächtiger im künstlichen Koma

Neben dem 22 Jahre alten Mann aus Reiskirchen stehen zwei weitere Männer unter Tatverdacht: Gegen einen 23-Jährigen aus Fernwald erging bereits in der vergangenen Woche Haftbefehl, nachdem er sich der Polizei gestellt hatte.

Der dritte Tatverdächtige, ein 22-Jähriger aus Öhringen in Baden-Württemberg, wurde bei Explosion schwer verletzt. Er hatte sich nach dem Brand in einem Krankenhaus gemeldet. Derzeit befindet er sich in einer Spezialklinik und kann noch nicht vernommen werden. Laut Staatsanwaltschaft liegt er im künstlichen Koma.

Vorwürfe: versuchter Mord und Anstiftung dazu

Gegen die beiden Männer wird wegen wegen versuchten Mordes und schwerer Brandstiftung ermittelt, gegen den Bar-Inhaber wegen Anstiftung zum versuchten Mord sowie schwerer Brandstiftung.

Das Feuer, das vermutlich zu einer Verpuffung mit anschließender Explosion führte, verursachte einen Sachschaden in Höhe von einigen hunderttausend Euro. Die Bar und ein angrenzendes Wohnhaus wurden so stark beschädigt, dass die Gebäude einsturzgefährdet sind.

Fluchtauto gefunden

Die zwei vernehmungsfähigen Beschuldigten hätten bisher zu den Vorwürfen geschwiegen, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Der Shisha-Bar-Besitzer sei aufgrund von Zeugenaussagen ins Visier der Ermittler geraten.

Dank Zeugenaussagen konnten die Ermittler inzwischen auch den mutmaßlichen Fluchtwagen sicherstellen. Der Opel wurde am Samstagabend in Hungen entdeckt.

Sendung: hr-iNFO, 07.08.2017, 12.00 Uhr