So soll es sein: Eine Französische Bulldogge an der Leine (Archivbild) Bild © picture-alliance/dpa

Keine schwerwiegende Schuld: Das Amtsgericht Frankfurt hat das Verfahren gegen eine Hundehalterin gegen eine Zahlung von 500 Euro eingestellt. Ihre französische Bulldogge hatte eine Zehnjährige gebissen.

Ihre Bulldogge hat ein zehnjähriges Mädchen mit einem Biss im Gesicht verletzt, nun muss die Halterin 500 Euro an das Opfer zahlen. Im Gegenzug wurde das Strafverfahren gegen die 25-Jährige am Dienstag vor dem Amtsgericht Frankfurt eingestellt.

Der Vorfall hatte sich im Juli vergangenen Jahres in Bad Vilbel ereignet. Das Kind wollte mit dem nicht angeleinten Hund spielen. Plötzlich sprang das Tier in die Höhe und biss der Zehnjährigen in die Wange.

Keine bleibenden Schäden

Nach Ansicht von Gericht und Staatsanwaltschaft hätte die Angeklagte das Tier zurückhalten müssen. Weil die Schuld der Frau aber nicht sehr schwer wiege, die Bulldogge vorher nicht aufgefallen sei und die Verletzungen des Kindes keine sichtbaren Narben hinterlassen hätten, könne das Verfahren gegen eine Auflage eingestellt werden.

Französische Bulldoggen gelten in Hessen laut Hundeverordnung nicht als gefährliche Hunde . Jedoch gelten für alle Hunde Leinenpflicht , sobald sie auf allgemein zugänglichen Grundstücken mitgeführt werden.

Sendung: hr3, 09.05.2017, 6.00 Uhr