Am Mittwoch präsentiert sich der Frühling von seiner besten Seite. Eine weitere gute Nachricht: Ein Temperatursturz bleibt vorerst aus.

Viel Sonne und sommerliche Temperaturen: Der Mai präsentiert sich derzeit in Hessen von seiner Schokoladenseite. Am wärmsten war es am Mittwochnachmittag in Frankfurt und Darmstadt, auch wenn die 30-Grad-Marke mit jeweils 29 Grad knapp verpasst wurde. Auch in anderen Landesteilen kletterte das Quecksilber auf angenehme 24 bis 25 Grad – wie etwa in Homberg (Ohm), Korbach oder Neukirchen im Knüll.

Aufatmen bei Biergartenbetreibern

Ein rundum gelungener Frühlingstag also, der vor allem bei den Biergartenbetreibern für Aufatmen sorgt. Bislang lief die Saison eher "mau", wie der Vorsitzende des Frankfurter Hotel- und Gaststättenverbands, Eduard Singer, am Mittwoch bilanzierte.

Da kommt das sonnige Zwischenhoch gerade Recht. In Darmstadt freute sich Georgios Katsiris, Inhaber eines beliebten Biergartens, über den Temperaturanstieg. "Wir rechnen mit vollem Haus. Wir sind mit ganzer Besetzung am Start und freuen uns auf einen stressigen Abend."

Auch am Donnerstag dürfte auf Katsiris und seine Kollegen noch einmal viel Arbeit zukommen – wenn kein Gewitter dazwischen kommt. Denn die können sich vor allem gegen Abend lokal entwickeln, meist verbunden mit Schauern. Ansonsten wird der Donnerstag in ganz Hessen noch einmal sonnig und warm mit Höchstwerten zwischen 21 und 27 Grad, in den Bergen maximal 19 bis 23 Grad.

Mildes Wochenende

Am Freitag legt der Frühling laut hr-Wetterredaktion eine kurze Pause ein. Die Höchstwerte sinken auf immer noch milde 14 bis 21 Grad, die Sonne wird sich bei dichterer Bewölkung jedoch nur sporadisch zeigen. Mitunter droht kräftiger Regen.

Das Wochenende zeigt sich dann aber wieder von der freundlichen Seite. Am Samstagmorgen kann es noch vereinzelt regnen, der Sonntag bleibt komplett trocken. Insgesamt liegen die Temperaturen zwischen 17 und 22 Grad.

Sendung: hr-fernsehen, alle wetter!, 17.05.2017, 19.15 Uhr