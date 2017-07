Die Regenrinne sollten sie reparieren, doch wenig später stand das Haus ohne Dachziegel da. Betrügerische Handwerker wollten ein Seniorenpaar in Dreieich übers Ohr hauen. Die Männer hatten die Rechnung ohne eine aufmerksame Nachbarin und die Polizei gemacht.

Nachdem sie das Haus abgedeckt hatten, nahmen die Arbeiter Reißaus. Bild © Polizeipräsidium Südosthessen

Die Polizei warnt seit geraumer Zeit vor vermeintlichen Handwerkern, die mit überteuerten und nicht fachmännisch ausgeführten Dienstleistungen Hausbesitzern Geld aus der Tasche ziehen. Nun konnten zwei Männer festgenommen werden, die mit einer besonders dreisten Tour aufgeflogen sind.

Vor dem Haus eines älteren Ehepaars in Dreieich-Sprendlingen (Offenbach) waren am vergangenen Freitag zwei Kleintransporter mit der Aufschrift "Dachdecker" vorgefahren. Mindestens vier Personen stiegen aus, klingelten an dem Wohnhaus und boten ihre Dienste an. Tatsächlich gaben die Senioren an, dass die Regenrinne möglicherweise kaputt sei und repariert werden müsse.

Erst Festpreis, dann böse Überraschung

Die vermeintlichen Dachdecker vereinbarten einen Festpreis von mehreren hundert Euro und machten sich ans Werk, teilte die Polizei am Dienstag mit. Doch mit einer Regenrinnen-Reparatur hatte ihre Aktion nicht viel zu tun: Die Männer deckten das gesamte Hausdach ab.

Einer Nachbarin kam dieses Vorgehen komisch vor. Sie alarmierte die Tochter des Ehepaares, die rasch zu ihren Eltern fuhr. Einer der Arbeiter erklärte der Frau daraufhin, das ganze Dach sei verfault und müsse saniert werden. Dafür sei ein mittlerer vierstelliger Betrag fällig.

Flüchtende hinterlassen abgedecktes Haus

Mit dieser einseitigen Auftragsänderung waren die Bewohner und ihre Tochter nicht einverstanden und riefen die Polizei. Darauf nahmen die Männer Reißaus und ließen das komplett abgedeckte Haus zurück.

Bei der anschließenden Fahndung konnte die Polizei zwei 34 und 37 Jahre alte Verdächtige in Frankfurt festnehmen. Wegen Fluchtgefahr sitzen die Männer in Untersuchungshaft. Sie müssen sich wegen versuchten Betrugs und Sachbeschädigung verantworten. Nach ihren Komplizen wird noch gefahndet.

