Mit 3,5 Promille im Blut ist ein Autofahrer im südhessischen Münster am Steuer seines Wagens vor einer Ampel eingeschlafen. Erst mit großem Aufwand ließ der Mann sich wecken.

Selbst Schläge gegen die Autoscheibe blieben zwecklos. Auch Rufe halfen nichts. Zuerst hatte ein Taxifahrer am Sonntagmorgen in Münster (Darmstadt-Dieburg) versucht, den Fahrer eines Autos dazu zu bewegen, an einer Kreuzung weiterzufahren, nachdem die Ampel von Rot auf Grün umgesprungen war. Doch es halft nichts. Der Fahrer am Steuer schlummerte fest.

Auch herbeigerufene Streifenbeamte sowie die Einsatzkräfte eines Rettungswagens versuchten vergeblich, den Mann aus dem Schlaf zu reißen. Sie ruckelten dafür sogar sein Auto.

Polizei muss Scheibe zertrümmern

Um das Auto schließlich zu öffnen, mussten die Beamten eine Scheibe mit einem Notfallhammer zertrümmern. "Der 30-jährige Fahrzeugführer wurde erst wach, nachdem er durch die Einsatzkräfte aus dem Fahrzeug gezogen wurde", schreibt die Polizei.

Weil den Beamten schon aus dem Wagen starker Alkoholgeruch entgegenströmte, führten sie vor Ort einen Alkoholtest durch, der einen Wert von 3,5 Promille im Blut des 30-Jährigen ergab. Außerdem stellte sich heraus, dass der Mann keinen Führerschein besitzt.