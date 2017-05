Weil er nicht kontrolliert werden wollte, hat sich ein Autofahrer in der Nacht zum Samstag in Wiesbaden eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Am Ende gab es einen schwer verletzten Beamten.

Der 36-jährige Mann aus Taunusstein war einer Polizeistreife mit seinem Kleinwagen auf der B455 in der Nacht in Wiesbaden-Auringen aufgefallen. Die Beamten wollten den Mann kontrollieren, doch anstatt anzuhalten, gab der 36-jährige Taunussteiner nach Angaben der Polizei Gas und flüchtete. Die Verfolgungsfahrt endete schließlich in einer Sackgasse. Die Aufforderung der Polizisten, auszusteigen ignorierte der Mann, gab Gas und fuhr einen der Beamten um. Dieser wurde zu Boden geschleudert und schwer verletzt. Er kam in ein Krankenheus, schwebt aber nicht in Lebensgefahr.

Fahrer hatte "erheblich" getrunken

Der Autofahrer floh zunächst vom Tatort, er wurde aber wenig später in seiner Wohnung in Taunusstein festgenommen. Er stand unter "erheblichem Alkoholeinfluss", wie die Polizei berichtete. Er wurde in Gewahrsam genommen und muss sich nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in der Straßenverkehr verantworten. Seinen Führerschein musste der Mann abgeben.

