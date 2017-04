Ein Betrunkener hat am Frankfurter Flughafen für Sprengstoff-Alarm und einen Großeinsatz der Bundespolizei gesorgt. Der Mann hatte angeben, dass in seinem Koffer eine Bombe sei.

Ein Betrunkener hat am Samstagabend am Frankfurter Flughafen für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt. Wie eine Polizeisprecherin hessenschau.de am Sonntag bestätigte, war der 45-Jährige gegen 19.50 Uhr mit zwei Koffern im Terminal 1 des Flughafens in der Nähe der McDonald's-Filiale unterwegs.



Als er auf zwei Passanten traf, sagte er angeblich: "Hilfe, Hilfe". Die Passanten dachten, er suche Hilfe beim Tragen und bugsierten einen der Koffer auf eine Rolltreppe. Da zeigte der 45-Jährige auf den Koffer und sagte: "Bombe". Der Passant nahm die Warnung ernst und rief die Polizei.

Die Polizisten sperrten den Bereich ab. Ein Entschärfungsteam der Bundespolizei rückte an, inklusive Spürhund. Nachdem der Bereich gesichert war, zerschossen die Polizisten den Koffer mit einem Wasserstrahl. Der Inhalt stellte sich als harmlos heraus, ebenso wie der Inhalt des zweiten Koffers, der nur Kleidungsstücke enthielt.

Der Verdächtige bestätigt den Vorfall nicht

Die Beamten nahmen den 45-Jährigen fest. Als sie ihn zum Hergang befragten, bestätigte er den Vorgang nicht. Er war allerdings ohnehin nicht mehr vernehmungsfähig: Ein Alkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 2,6 Promille. Er muss nun mit einem Strafverfahren rechnen, möglicherweise muss er auch die Kosten für den Polizeieinsatz tragen.

Eine Meldung von bild.de , wonach es sich bei dem Mann um einen abgelehnten Asylbewerber aus Äthiopien handeln soll, bestätigte die Polizeisprecherin nicht.

Die Sperrung dauerte rund eine Stunde an. Ein Flughafensprecher sagte, der Flugverkehr sei nicht betroffen gewesen.